Документы на электронную подпись будут приходить через мессенджер Max

В России изменился порядок работы с электронной подписью: теперь все документы на подпись будут поступать пользователям через национальный мессенджер Max. Это касается как юрлиц, так и обычных граждан, сообщает РБК.

После подписания закона о нацмессенджере «Госключ» теперь взаимодействует только через Max. То есть сначала документ попадёт в чат Max, откуда пользователь сможет передать его в «Госключ» для подписи.

Таким образом власти хотят увеличить аудиторию Max, который теперь отвечает и за документооборот. Отдельно подчеркивается: госорганы по-прежнему смогут подписывать документы напрямую.

Читайте также: Пограничники начали проверять мужчин по базе воинского учёта

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города