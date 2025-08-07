В ДТП на улице Руднева пострадал мотоциклист

Сегодня в Севастополе произошло серьезное ДТП, в котором пострадала женщина-водитель мотоцикла.

По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня в 10:25 в районе дома № 15 по ул. Руднева 43-летний водитель грузовой ГАЗели при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и сбил женщину-мотоциклиста, которая двигалась по главной дороге.

В результате дорожной аварии мотоциклист получила травмы и доставлена в больницу.

Оформление ДТП и нормализацию дорожного движения осуществляют сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя