Кадры эвакуации пострадавшей альпинистки в горах Кабардино-Балкарии

Группу альпинистов из трех человек завалило камнями во время восхождения на Джанги-Тау. Один участник группы погиб, еще один спустился сам, а третью — Екатерину — забрал вертолет. Сейчас она в больнице. Тело умершего собираются вывезти рано утром 29 августа, также по воздуху.

На маршрут на гору Джинги-Тау эта группа вышла 25 августа. В её составе было три человека: двое мужчин и девушка.

Погибший Александр Расторгуев являлся мастером спорта по альпинизму, совершил более 200 восхождений, возглавлял Федерацию альпинизма Краснодарского края.

Напомним, Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии на высоте около 7 тысяч метров. Недавно ее признали без вести пропавшей.

Ольга Сурикова

Видео: ura.ru