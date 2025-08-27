МЧС Киргизии: российская альпинистка Наталья Наговицына признана без вести пропавшей

Невозможно установить, жива она или нет, из-за плохой погоды, сообщили в ведомстве.

Последние надежды спасти женщину возлагались на итальянских летчиков, но в понедельник они покинули лагерь альпинистов, так и не дождавшись подходящей для вылета погоды.

Накануне СК начал проверку по факту ЧП с Наговициной. Бастрыкин поручил центральному аппарату взаимодействовать с МЧС, чтобы попытаться спасти застрявшую на пике Победы альпинистку.

Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе СК РФ

Мужчина опубликовал в сети кадры с дрона и попросил помочь спасти свою мать.

Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии на высоте около 7 тысяч метров. Пострадавшая сломала ногу 12 августа во время спуска с вершины. Ее напарник оказал первую помощь и отправился за помощью, однако спасти женщину оказалось чрезвычайно сложно из-за суровых погодных условий и сложного рельефа.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова