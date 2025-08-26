Сын застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной обратился к генпрокурору и главе СК РФ

Мужчина опубликовал в Сети кадры с дрона и попросил помочь спасти свою мать.

«На видео, полученном мной от maga.fpv, отчетливо видно, что спустя семь дней после потери связи она активно машет рукой, полна сил. Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива», — отметил Михаил.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Он также отметил, что для проведения спасательной операции есть лишь два дня, после чего погода на месте ЧП ухудшится.

Мужчина просит руководителей ведомств помочь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с использованием дронов. Тем самым он надеется подтвердить факт того, что альпинистка жива.

«В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию», — говорится в обращении.

Михаил не уточняет, когда именно были сделаны опубликованные кадры.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Видео: Baza