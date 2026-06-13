В Крыму задержали мужчину, который заснял замаскированный бензовоз и переслал запись за границу

Происшествия
13-06-2026

Впоследствии ролик с военным автомобилем, следовавшим из Керчи, был опубликован в одном из украинских ТГ-каналов.

Видео раскрывало элементы маскировки и меры безопасности для бензовозов, которые используются в Крыму для противодействия попыткам создать топливную блокаду полуострова.

 