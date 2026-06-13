Погода в Севастополе на 13 июня

Погода
13-06-2026

Переменная облачность. Без существенных осадков.

🌬 Ветер:
• ночью — северо-восточный, 5–10 м/с

• днём — северо-западный, 7–12 м/с

🌡 Температура воздуха:
• ночью: +16…+18°C

• днём: +23…+25°C

Желаем приятного дня и комфортной погоды! 