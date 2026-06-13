25 БПЛА сбиты за ночь над Севастополем

Спецоперация на Украине
13-06-2026

Минувшей ночью и утром 13 июня российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили 4 атаки ВСУ.

Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе — автомобиль.

Люди не пострадали.

☎️ Если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112.

Иллюстративное фото