Новострои на пляже «Омега» стали продавать на аукционе

Город
29-08-2025

На портале торгов появилось извещение о проведении торгов о продаже нежилого здания на пляже «Омега».

Указывается, что на аукцион выставлено арестованное имущество должников по адресу пляж «Омега», д.4-10. Площадь его 2 761 кв.м.

Начальная цена лота 144 498 000 рубля.

Земельный участок находится в аренде у ИП Мамонтов Ю.М.

На популярном сервисе объявлений объект указан как отель и апартаменты.

Ольга Сурикова
Фото: Торги92