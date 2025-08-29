Более 1600 машин ожидают проезда перед Крымским мостом

По состоянию на 9 утра, со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

А в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1610 машин. Время ожидания около четырех часов.

Такая ситуация сохраняется уже более недели, что свидетельствует о большом количестве туристов, отдыхавших на полуострове и теперь возвращающихся домой.

Ольга Сурикова