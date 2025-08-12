Горхоз Севастополя снова заплатит пострадавшим от укусов собак

Судом удовлетворены исковые требования прокуратуры Севастополя о компенсации морального вреда двум гражданам, пострадавшим от укусов собак. Суд вынес решение взыскать в пользу потерпевших компенсации морального вреда на общую сумму в размере 80 тыс. рублей.

Прокуратура через суд добилась взыскания с департамента городского хозяйства морального вреда, поскольку вопреки требованиям действующего законодательства не были реализованы полномочия по отлову и содержанию бродячих животных.

В частности, в декабре 2024 года на ул. Рабочая бездомная собака напала на 74-летнюю женщину. Она получила раны левой голени и вынуждена была обратиться за помощью к медикам.

▪️В марте 2025 г. на ул. Громова в районе дома 52А на ребенка, 2008 года рождения напала стая бродячих собак, одна из которых укусила подростка за левую голень. Мальчик испытал сильную боль, испуг, ему была оказана медпомощь, сообщили в прокуратуре города.

