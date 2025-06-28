Департамент горхоза Севастополя обязали выплатить компенсацию мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки

Ленинский районный суд г. Севастополя вынес решение о взыскании морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Установлено, что в феврале 7-летний мальчик вечером гулял с прабабушкой возле своего дома на ул. Новикова. На них напала стая бродячих собак, одна из которых укусила ребенка за левое бедро.

По данным прокуратуры Севастополя, вопреки требованиям действующего законодательства, Департаментом городского хозяйства г. Севастополя не реализованы полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев.

В связи с этим прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда, причиненного нападением и укусами безнадзорных животных. Иск прокурора удовлетворен.