Севастопольцев предупредили: перебои в работе мобильного интернета могут происходить чаще, чем ранее. 

В частности, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил тот факт, что горожане, что уже давно привыкли к ограничению связи и мобильного интернета во время воздушных тревог и угроз атак ВСУ из соображений безопасности.

Теперь, предупредил он, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. «Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени», — пояснил глава города.

И подготовил свои рекомендации, как пережить эти длительные периоды отключения мобильного интернета.

▫️Заранее предупредите близких, что возможны отключения мобильного интернета, и что связь при помощи привычных мессенджеров и соцсетей может быть недоступна. Проговорите с детьми и пожилыми людьми, что нужно делать, если пропали привычные каналы связи. Голосовая связь и смс остаются в полном объеме.

▫️Если нет доступа в мессенджерах — пользуйтесь голосовой связью или смс. Имейте запас средств на счету телефона, чтобы в случае необходимости иметь возможность позвонить или отправить смс.

▫️Имейте при себе запас наличных денег, достаточный для основных трат, так как банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать.

▫️Если часто пользуетесь такси — имейте телефоны служб такси в телефонной книге и будьте готовы к уточняющим звонкам вам от водителей: их программы и навигаторы тоже не будут работать, как привычно.

▫️Пользуйтесь Wi-Fi в заведениях, но только от доверенных организаций, если вам сообщили пароль от Wi-Fi или это общественная сеть с авторизацией по номеру мобильного телефона. Не забывайте, что вдруг попавшиеся открытые сети, не требующие пароля — это высокий риск кражи ваших данных с телефона. Продумайте заранее, в каких местах есть доверенные Wi-Fi-точки.

▫️Для возможности построения маршрута в программе-навигаторе заранее скачайте офлайн-карты. Эту возможность дают Яндекс Карты (Яндекс Навигатор), 2ГИС и ряд других программ. Потренируйтесь, как с ними работать, искусственно отключив внешнюю связь (значок самолётика в меню телефона). Это поможет воспользоваться навигатором, особенно в случаях, если глушатся сигналы GPS и ГЛОНАСС.

Избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках.

