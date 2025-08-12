В Севастополе начался сбор столового винограда

Несмотря на сложные погодные условия, с площади около 60 гектаров ожидается урожай около 200 тонн.

Одно из ведущих предприятий — ООО «Эко-хозяйство «Родное» в селе Родном — выращивает 17 сортов, включая Ливию, Преображение и Кишмиш Лучистый. С 12 гектаров планируется собрать около 100 тонн урожая. Сбор начался с ранних сортов и продлится до октября, вручную — каждый работник снимает около 200 кг винограда в день.

Кроме «Родного», столовый виноград выращивают компании «Золотая Балка», «СВЗ-Агро», «Артвин» и фермерские хозяйства. Продукция продаётся на рынках Севастополя и Крыма.

Для поддержки отрасли в этом году выделено свыше 700 млн рублей. В следующем году начнётся субсидирование строительства и модернизации теплиц для выращивания столового винограда, что сделает продукцию более доступной для севастопольцев.

