Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались от признания вины

Фигуранты уголовного дела о покушения на митрополита Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович отказались от признания вины, следует из ходатайства защиты, пишет ТАСС.

«Обвиняемые никого не планировали взрывать. Они считают, что они ни в чем не виноваты», — говорится в доводах защиты.

Ранее сообщалось, что Иванкович и Попович признали вину в подготовке теракта против митрополита Тихона.

О предотвращении теракта на митрополита Тихона было сообщено ФСБ в феврале этого года ФСБ. Было установлено, что задержанные — гражданин Украины и гражданин РФ — были завербованы в середине 2024 года через Telegram. Против них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, они арестованы.

