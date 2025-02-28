В Москве предотвращен теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, готовившийся военной разведкой Украины.

За его подготовку ФСБ задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.

Они планировали осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. У задержанных изъяли самодельную бомбу и украинские паспорта с измененными данными. После совершения преступления террористы планировали выехать из России с поддельными паспортами.

Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, сообщила ФСБ.

По словам одного из задержанных, за несогласие совершить теракт украинские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

Они планировали осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. У задержанных изъяли самодельную бомбу и украинские паспорта с измененными данными. После совершения преступления террористы планировали выехать из России с поддельными документами.

Взрывчатку для теракта должны были установить в Сретенском монастыре в Москве.

Покушение на Тихона (Шевкунова) планировалось дважды. Об этом рассказал на допросе задержанный москвич Никита Иванкович.

Теракт должен был случиться в начале 2025 года, однако его не удалось совершить, так как силовики задержали второго фигуранта – украинца Дениса Поповича, помощника митрополита.

Покушение было перенесено на конец февраля.

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Ольга Сурикова