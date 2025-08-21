Вымогательство денег у соседей по общежитию может стоить жительнице Севастополя четырех лет тюрьмы

История началась, когда 35-летняя жительница общежития в Севастополе, выпив для храбрости, пошла требовать пропавший детский самокат у соседей по общежитию. Она сама решила, что виноват их ребенок. Хотя он к пропаже не имел никакого отношения.

Не успела соседка сказать «Здравствуйте», как на неё обрушился поток обвинений, угроз и требование срочной денежной компенсации. Напуганная женщина восприняла происходящее всерьёз, и позвонила в полицию.

Дебоширка доставлена в отдел, теперь ей светит до четырех лет тюрьмы за вымогательство, сообщили в полиции Севастополя.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: создано благодаря shedevrum.ai