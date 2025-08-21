Погода в Севастополе 21 августа

Погода
21-08-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 25°.

Фото: Елена Голос 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 