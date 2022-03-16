Федеральные власти поддержали бизнес

В условиях беспрецедентных санкций, наложенных на Россию странами запада, федеральное правительство приняло несколько пакетных решений по поддержке российского бизнеса.

8 марта этого года вступил в силу закон, который обещает предпринимателям мораторий на плановые проверки, кредитные каникулы и корпоративные послабления. Рассказываем о принятых мерах.

Запрет на плановые проверки малого бизнеса и ИТ-компаний

Субъекты малого и среднего предпринимательства до конца 2022 года освобождены от плановых неналоговых проверок трудинспекции, Роспотребнадзора и «пожарных» проверок МЧС.

Однако, некоторые плановые проверки все-таки будут проходить. Например, по-прежнему будут проверять:

соблюдение лицензионных требований;

компании и ИП, которые работают в сферах: здравоохранения, образования, в социальном обслуживании, теплоснабжении;

юридические лица, которых менее трех лет назад привлекли к ответственности по КоАП РФ в виде приостановления деятельности.

Тем не менее плановые проверки или профилактические визиты Росптребнадзора и МЧС будут проходить в родильных домах, детсадах, школах, лагерях.

Для аккредитованных ИТ-компаний освобождение от плановых проверок действует вплоть до конца 2024 года без каких-либо исключений.

Внеплановые проверки тоже ограничили. Их могут проводить только по согласованию с прокуратурой и в исключительных случаях:

угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан;

непосредственная угроза обороне страны и безопасности государства;

угроза возникновения ЧС.

Полугодовые кредитные каникулы

Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может получить отсрочку платежей по кредитам, взятым до 1 марта 2022 года, которая может продлится до полугода. Воспользоваться каникулами могут также те, кто в 2020 году уже обращались за подобной поддержкой из-за коронавируса.

Чтобы получить отсрочку, надо до 30 сентября 2022 года обратиться с письменным требованием в свой банк.

Проценты за период просрочки будут капать в том же размере, как если бы заемщик продолжал платить по кредиту. Когда кредитные каникулы закончатся, начисленные проценты приплюсуются к основному долгу.

Индивидуальные предприниматели вместо полной приостановки платежей могут вносить деньги в меньшем размере. У компаний такого выбора нет. Кредитные каникулы можно прервать в любое время по своему желанию, заранее уведомив банк даже по телефону.

Также ЦБ рекомендовал банкам до конца текущего года не начислять пени и штрафы по кредитам и займам, если финансовое положение заемщика ухудшилось после 18 февраля из-за санкций, объявив, что уже разработаны две антикризисные программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Они позволят компаниям и ИП получить оборотные кредиты сроком до 1 года, а также инвестиционные кредиты на срок до 3 лет. По обеим программам ставки будут не более 15% годовых для малых компаний и не более 13,5% — для средних. Программы пока в разработке, как появятся подробности, расскажем о них.

Изменения в полномочия правительства в сфере налогообложения

С 9 марта кабинет министров может оперативно, как и в 2020 году, регулировать налоговое законодательство, а именно:

продлевать сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;

переносить сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности;

вводить основания и условия освобождения от штрафов за опоздание с уплатой налогов или со сдачей отчетности;

приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок налоговые проверки;

устанавливать дополнительные основания для отсрочки/рассрочки по уплате налогов, взносов, пеней, штрафов и процентов.

Власти субъектов РФ также получили полномочия продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, если эти сроки не были изменены правительством.

Мораторий на блокировку счетов, валютные проверки и на банкротство налоговых должников

Также с 9 марта налоговые инспекции временно прекратили подавать в арбитражный суд заявления о банкротстве компаний, у которых есть долги по налогам и взносам. Как сообщили в ФНС приоритетом будет сохранение бизнеса. Для этого налоговикам предписано использовать такие процедуры, как налоговая рассрочка и мировые соглашения.

А с 10 марта и ориентировочно до 1 июня 2022 года налоговики не будут блокировать расчетные счета фирм и ИП. Если же такое решение уже принято, можно обратиться в местное ИФНС, чтобы та отсрочила блокировку.

Также Федеральная налоговая служба поставила на паузу проведение в отношении фирм и ИП валютных проверок, предусмотренных законом о валютном контроле. Обычных граждан тоже проверять пока не будут.

В то же время налоговые службы продолжат следить за тем, как соблюдаются новые валютные ограничения.

Создан онлайн-сервис «Биржа импортозамещения»

Создан цифровой сервис «Биржа импортозамещения» для того, чтобы российские производители и заказчики могли оперативно находить друг друга и напрямую сотрудничать. С его помощью заказчики могут делать запросы на покупку промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои прейскуранты и предлагать аналоги без дополнительных согласований и посредников.

Постепенно в базу включат не только отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых сотрудничать с РФ.

Меньше поводов для возбуждения дела за налоговые преступления

Теперь возбудить дело за уклонение от уплаты налогов по ст. 198—199.2 УК РФ можно лишь на основании материалов, которые были направлены в полицию налоговиками. Такие поправки приняты в уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее поводом к возбуждению уголовного дела по налоговым преступлениям могло также стать:

заявление о преступлени;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из любых источников, включая СМИ;

постановление прокурора о направлении материалов в следственные органы.

Уплата долгов некоторым зарубежным кредиторам в рублях

Российские компании, которые должны платить кредиторам из недружественных стран больше 10 млн рублей в месяц, временно могут это делать не в валюте, а в рублях. Для этого надо направить в российский банк заявление об открытии на имя иностранного кредитора или номинального держателя счета типа «С». По нему станут проводить расчеты. Центробанк уже установил режим такого счета. Он же будет разъяснять новый порядок.

Бесплатное пользование чужими изобретениями

Правительство разрешило вообще не платить компенсацию владельцам патентов из недружественных стран за использование без их согласия изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Чуть раньше власти уже сообщили, что намерены легализовать пиратское ПО в России. Видимо, план начали реализовывать.

Отмена ликвидации АО или ООО в случае сокращения чистых активов

Если у АО или ООО стоимость чистых активов по итогам 2022 года будет ниже уставного капитала, компания не должна в течение 6 месяцев ликвидироваться либо уменьшить уставной капитал до уровня активов.

Раньше она обязана была сделать что-то одно, если подобная ситуация с активами складывается хотя бы второй год подряд.

Напомним, в Севастополе разработан комплекс мер по поддержке местного бизнеса.

Материал подготовлен на основании статьи Тинькофф журнал.

Дмитрий Островский