В Севастополе разработан комплекс мер по поддержке местного бизнеса

В Севастополе прошло второе заседание штаб по поддержке экономики региона под председательством губернатора Михаила Развожаева. В работе штаба приняли участие главы профильных структурных подразделений правительства города, спикер и депутаты заксобрания города, представители Центробанка, налоговой службы, крупнейших региональных банков, бизнес-омбудсмен и ряда общественных организаций.

В пакете предложений, которые подготовлены Севастополем для отправки в федеральный штаб предусмотрены меры налогового стимулирования экономики региона, кадровой и финансовой поддержки регионального бизнеса.

В частности, предлагается установить право для регионов Российской Федерации на снижение региональной составляющей ставки налога на прибыль организаций, снижение ставок по патентной системе налогообложения, наложение моратория на штрафы и пени по уплате налогов 2022 года, срок уплаты которых наступает после 1 марта 2022 года.

Также подготовлен пакет региональных мер, таких как отсрочка или льгота по уплате аренды за пользование госимуществом, отмена платы за летние площадки при кафе до наступления сезона и другие.

«Сегодня, как никогда, всем ветвям власти, политикам и горожанам нужно сплотиться в том числе и для поддержки местного бизнеса. Нам нужно предпринять все возможные меря для помощи севастопольским бизнесменам. И очень важно что в этом диалоге принимают участие представители практически всех видов бизнеса, что дает гарантию, что никто не будет обделен поддержкой и вниманием», — отметил участник штаба, вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя