В Севастополе мужчину будут судить за убийство из ревности

Пришел в гости к бывшей сожительнице

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство из ревности

По версии следствия, он в 2021 году состоял в близких отношениях с 39-летней женщиной. Однако позже она рассталась с ним и переехала к другому избраннику – жителю с. Полюшко.

Днем 4 января 2022 года он пришел к ним в гости.

«В ходе совместного распития спиртных напитков в доме нового спутника своей бывшей подруги злоумышленник приревновал ее и на этой почве нанес сопернику не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений, осложнившихся обильной кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ревнивец заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе мужчина из ревности ударил ножом в шею свою сожительницу, которая была его на 30 лет старше.

Ольга Сурикова