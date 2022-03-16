Аксенов объявил награду в 10 млн за задержание украинца, призывавшего убивать русских детей

Фонд уже сформирован

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов заплатить награду в размере 10 млн рублей за задержание украинского журналиста, который, употребляя нацистские речевые обороты, призвал уничтожать русских детей.

«Награду в размере 10 миллионов рублей получат военнослужащие российской армии, Росгвардии и жители Украины, которые задержат или возьмут в плен и передадут в руки наших военных того ублюдка, который призывал и клялся убивать русских детей», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он подчеркнул, что специальный фонд уже сформирован и выплату он гарантирован.

Напомним, украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал в эфире телеканала «24-й» позволил себе высказывание в духе нацистов о том, что он будет убивать российских детей, раз это запрещено украинской армии.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «эту собаку найдем… и истребим».

Ольга Сурикова