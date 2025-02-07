В Севастополе вынесен приговор по уголовному делу о госизмене

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна. Его признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.

В 2023 году Григорян вместе со своей семьей переехал из Севастополя в Испанию. Там он нашел в интернет-мессенджере финансовые проекты для сбора денежных средств на закупку безэкипажных морских дронов, беспилотных летательных аппаратов и бронированных средств. С августа 2023 по февраль 2024 года мужчина переводил на их счета денежные средства для обеспечения нужд ВСУ. Таким образом, Григорян оказывал финансовую помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Действия злоумышленника выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. В 2024 году мужчина вернулся в Севастополь, чтобы продать здесь свое имущество, и был задержан по подозрению в государственной измене.

Севастопольский городской суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 300 тыс. рублей.

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Евгения Павлова