У башенного крана упала стрела на стройплощадке в Севастополе

Сегодня утром рухнул кран на стройплощадке жилого комплекса «Фаворит» на проспекте Октябрьской революции.

Прокуратура организовала проверку по факту падения башенного крана на стройплощадке на ПОР, 52.

Один человек погиб в результате падения строительного крана на ПОР в Севастополе. Двое получили травмы, сообщили сначала в региональном управлении МЧС Севастополя. Затем эту информацию подтвердили в прокуратуре и Следкоме.

Установлено, что на стройплощадке по адресу проспект Октябрьской Революции, 52 производился монтаж башенного крана, однако при установке его стрела сорвалась . В результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства.

В случае выявления нарушений закона при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ольга Сурикова