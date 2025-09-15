Двоих туристов сняли с Ильяс-Кая

Тропа «Вертикаль» горы Ильяс-Кая оказалась непреодолимой для двух альпинистов-любителей. Мужчины оказались от профессиональных гидов, решив пройти виа-феррату самостоятельно, застряли на высоте.

К моменту приезда спасателей туристы были измождены, но без травм.

Эвакуация прошла успешно. Спасатели действовали слаженно и методично: с учетом рельефа, погодных условий и состояния туристов был выбран оптимальный способ спуска. Используя страховочные системы, они постепенно, шаг за шагом, доставили обоих мужчин вниз — к подножию горы.

Виа-феррата — это не просто прогулка по горам. Это маршрут, требующий не только хорошей физической подготовки. Даже опытные туристы могут столкнуться с непредвиденными трудностями, а переоценка возможностей — частая причина ЧП в горах. ПСП «Юг» призывает всех, кто отправляется на подобные маршруты делать это обязательно в сопровождении гида.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города