Многодетным семьям в Севастополе помогают гасить ипотеку

В Севастополе 36 многодетных семей с начала года получили выплаты на погашение ипотеки.

Право на получение средств имеют семьи, в которых с 1 января 2025 года родился третий ребёнок или последующие дети. При этом должны быть выполнены следующие условия:

– Семья должна быть зарегистрирована по месту жительства в Севастополе;

– Ипотечный кредит оформлен именно на улучшение жилищных условий;

– Недвижимость приобретена на территории города;

– Семья уже получила или имеет право на федеральную выплату по ипотеке (в рамках существующих мер поддержки).

«Данная господдержка многодетных семей формируется из двух источников: 450 тысяч из федерального бюджета и 550 тысяч рублей – из бюджета Севастополя», – сообщила заместитель директора департамента капитального строительства Севастополя Ирина Гагарина.

Подать заявку на получение выплаты можно через портал «Госуслуги», в банке, где оформлен ипотечный кредит, через офисы или онлайн-платформу «ДОМ.РФ».

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города