ПСБ поддержит развитие мини-футбола в Севастополе

ПСБ выступит официальным спонсором севастопольского клуба по мини-футболу «Капитан». Соответствующий договор подписали управляющий банком в регионе Арсен Тананян и президент ассоциации мини-футбола Севастополя Юрий Строчков.

Документ предусматривает финансовую поддержку основного и молодежного составов клуба для участия в соревнованиях по футзалу среди любительских команд Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«ПСБ поддерживает спортивные мероприятия, федерации и профессиональные клубы, вносит вклад в развитие спортивной инфраструктуры в российских регионах. Мы рады, что новый сезон клуб «Капитан», который защищает честь нашего города на всероссийских соревнованиях, проведет под патронатом банка. Спорт, будь он любительским или профессиональным, дарит большую созидательную энергию и незабываемые эмоции. От всей души желаем спортсменам новых достижений!», – прокомментировал Арсен Тананян.

«Мы благодарны ПСБ за оказанное доверие и поддержку. Сегодня в нашем клубе занимаются порядка 200 спортсменов в возрасте от 5 до 30 лет. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что мини-футбол в Севастополе популярен и востребован. МФК «Капитан» уже на протяжении трех лет достойно представляет Севастополь в Первой лиге России по футзалу среди любительских команд. Впереди четвертый сезон, и мы приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков высокими результатами», – отметил Юрий Строчков.

