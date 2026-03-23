До 28 марта должны завершить замену всех выбитых во время атак ВСУ окон

Все окна в домах, пострадавших во время атак ВСУ в Севастополе, вставят до 28 марта. Об этом было сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.

Уже установлены окна в 130 квартирах за счёт жильцов, сегодня 117 собственникам перечислят компенсации на общую сумму в 9,7 млн рублей. Губернатор Севастополя на аппаратном совещании поручил закрыть все выплаты до конца недели.

Читайте также: Последствия ночной атаки ВСУ на улице Ефремова,8

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города