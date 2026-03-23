С 30 марта в Севастополе запретят продавать алкоголь ночью в кафе и барах жилых домов

С 30 марта вступают новые правила продажи алкоголя в Севастополе. Законопроект, разработанный с депутатами и с учётом обращений жителей, поддержало Законодательное Собрание.

В кафе и барах жилых домов запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 10:00.

Установят чёткие требования к таким заведениям: лицензия, площадь зала 50 кв м, не менее 30 посадочных мест, обслуживание персоналом в брендированной форме, отдельный вход и меры безопасности.

Также будет усилен контроль размещения точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами, спортобъектами и другими важными учреждениями.

Муниципалитеты определят запрещённые зоны к концу мая. Сегодня в домах 24 лицензии на крепкий алкоголь и 40 точек пива — часть уже закрылась или сменила формат.

