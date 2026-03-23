На Керченской переправе могут запустить паром для электрокаров

В Крыму рассматривают возможность перевозки электромобилей через Керченскую переправу. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.

По его словам, вопрос сейчас прорабатывается совместно с Минтрансом РФ. Окончательного решения пока нет — власти оценивают, есть ли техническая и организационная возможность для запуска такого парома.

Напомним, электрокарам ввели ограничения на Крымском мосту. С 25 октября все автомобили, имеющие в своих конструкциях электрическую, тяговую батарею (электромобили, гибриды), въезжающие на Крымский мост проходят через полное сканирование, ручной досмотр для них недоступен.

Ольга Сурикова