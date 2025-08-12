Для 22 человек «Уютный дом» в Севастополе стал место потери 37 млн рублей

Еще одна история строительства многоквартирного дома на землях ИЖС будет рассматриваться судом. Прокуратура Севастополя уже передала на рассмотрение уголовное дело о хищении денег под видом долевого строительства домов.

Судить будут местную жительницу, 1994 года рождения.

По версии следствия, она стала участницей преступной группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо ООО «Уютный дом». Нашел земельные участки на ул. Героев Бреста и ул. Маячнаяю И вот на этих землях ИЖС начали строительство многоквартирных домов.

Роль обвиняемой была привлекать риэлторов для поиска покупателей, рекламировать и заключать договора займа под видом участия людей в долевом строительстве.

Таким образом, с июля 2015 года по апрель 2024 года было похищено более 37 млн рублей у 22 потерпевших.

В отношении остальных трех участников организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство.

Напомним, недавно в Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 1,1 млн рублей под предлогом приобретения жилого помещения.

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai/