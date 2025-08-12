Сельская медицина: вызовы и пути развития

Вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев о том, почему тема сельской медицины сейчас выходит на первый план, а также какие инициативы предлагает ЛДПР для развития медицины, в том числе на селе, и какие еще меры нужны для сельской местности.

— Илья Григорьевич , почему тема сельской медицины сейчас выходит на первый план?

— Доступность качественной медицинской помощи — это основа комфортной и безопасной жизни миллионов россиян. Особенно это важно для жителей сёл, малых городов и отдалённых территорий. Земская медицина всегда занимала особое место в системе здравоохранения, и её поддержка — это вопрос не только здоровья, но и будущего развития страны.

— Как вы оцениваете текущее состояние сельской медицины?

— Есть положительные изменения: появляются новые форматы оказания помощи, модернизируются учреждения. Но остаются проблемы — особенно с кадровым обеспечением и транспортной доступностью. Для многих сельчан, особенно пожилых и семей с детьми, путь к врачу до сих пор связан с преодолением десятков километров.

— Какие инициативы предлагает ЛДПР для развития медицины, в том числе на селе?

— Мы предлагаем целый комплекс мер. Это введение единой системы оплаты труда для медиков по всей стране, системная поддержка переезда медработников в село, увеличение выплат подъёмных, индексация программы «Земский доктор» до 3 млн рублей. Активное привлечение молодёжи — через создание в школах профильных медклассов, учреждение именных стипендий для студентов, увеличение набора на целевое обучение среднего медперсонала и контроль цен на платное обучение. Также нужны специальные льготы — льготная ипотека, «губернаторские» выплаты фельдшерам и медсестрам в регионах. И принципиально важно: бюджетные места должны быть только для российских студентов.

— Как обстоят дела в Севастополе?

— В Севастополе сельская медицина развивается. Фельдшерско-акушерские пункты работают в Орловке, Терновке, Верхнесадовом и других населённых пунктах. Часто именно фельдшер становится для жителей главным медицинским помощником. Но для закрепления таких специалистов нужны достойная зарплата, жильё, условия для семьи, досуга и профессионального роста.

— Что ещё нужно, кроме мер для медиков?

— Развитие сёл в целом: хорошие дороги, транспортная доступность, культурная и спортивная инфраструктура. Без этого невозможно привлечь и удержать медицинские кадры.

— Как бы вы сформулировали главный смысл этой работы?

— Сельский медик — это символ заботы о человеке, независимо от места его проживания. Поддержка сельской медицины — это инвестиция в здоровье нации, развитие территорий и укрепление демографического потенциала страны.

