В Севастополе еще одно дело о строительстве многоквартирника на землях ИЖС передано в суд

Происшествия
03-07-2025

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 1,1 млн рублей под предлогом приобретения жилого помещения.

45-летний житель Омской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 

По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина заключил с обвиняемым предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он обещал построить многоквартирный жилой дом в ТСН СНТ «Куликово поле». Покупатель полагал, что станет собственником квартиры в этом доме. Однако земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства, возведение на нем многоквартирного жилья запрещено.

 Таким образом, потерпевшему причинен ущерб в размере 1,1 млн рублей. При этом обвиняемый уже отбывает наказание за совершение аналогичных преступлений в отношении иных лиц.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai/