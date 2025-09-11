День трезвости через гранёный стакан

20 лет сегодня исполнилось с момента возрождения Всероссийского дня трезвости. В 2005 году правительство поддержало инициативу Русской православной церкви. Идея немного отрезвить общество, впрочем, не нова. Первый официальный день трезвости в России состоялся 11 сентября 1913 года. И тоже по инициативе священного Синода. Дата была приурочена к большому православному празднику — Усекновению главы Иоанна Предтечи.

11 сентября ещё и день гранёного стакана. Острые языки не устают напоминать о таком календарном совпадении. И, конечно, интернет-историки постоянно вспоминают о роли знаменитого скульптора Веры Мухиной и стараются приписать ей авторство в его создании.

Но нет. И в музее, посвященном Вере Игнатьевне (он находится в Феодосии), вам расскажут, что она лишь предложила, как сделать гранёный стакан прочнее. И это тоже очень хорошо. А вот советская пивная кружка – это стопроцентное её авторство.

А ещё, при хорошем стечении обстоятельств, севастопольцы могли бы похвастаться наличием в городе скульптурных работ Веры Мухиной. Она предлагала поставить памятник водолазам на предприятии ЭПРОН – экспедиции подводных работ особого назначения. Но проект был признан слишком дорогим. Ещё Мухина после освобождения Севастополя сделала модель памятника его защитникам. Возвести его тоже не смогли.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города