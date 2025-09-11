87% детей мигрантов не сдали экзамен по русскому языку

Рособрнадзор данные по итогам тестирования. Таким образом, дети мигрантов не зачисляются в учебные заведения.

Почти 24 тысяч детей, на которых были поданы документы, до тестирования на знание русского языка дошло менее 6 тысяч. Успешно справились с ним лишь 2964 ребенка, что составляет всего 12,6% от общего числа претендентов.

«Основополагающая политическая позиция для нас — наши граждане, те, кто платит налоги, кто на своей земле создаёт, строит, воспитывает будущие поколения. Поддержка отечественных кадров, безусловная инвестиция в будущее страны, её устойчивость и суверенитет. Мы должны оставаться открытыми миру, но наш рынок труда, социальная и миграционная политика обязаны в первую очередь служить интересам собственных граждан — и будущих поколений России», — уверен вице-спикер Заксобрания Илья Журавлев.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года введено обязательное тестирование на знание русского языка для детей иностранцев при их приеме в российские школы.

