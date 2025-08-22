Что и почем можно было купить в Севастополе в «Рыбный четверг»

Акция была инициирована правительством города, чтобы горожане смогли в этот день закупиться рыбой и рыбной продукцией по социальной цене.

«Севкор» тоже заглянул в этот день в магазин, участвующий в акции, на проспекте Октябрьской революции.

Купить со скидкой здесь можно было путассу по 133 р, навагу по 299р, минтай по 255р, хамсу по 35р за кг, кильку 45р за кг. И особое предложение рыбные хребты -50 р за кг.

К сожалению, черноморская рыбка, та же барабуля, не попали под акцию. Ее можно купить в этом магазине за 1200- 1800 в зависимости от размера.

Для оценки выгоды «Севкор» сравнил цены и в ближайшем рыбном магазине, не участвующем в правительственной акции.

В нем путассу 135 рублей, навага 315 рублей, минтай 228 рублей, килька 110 рублей за кг, хамса по 70 рублей. Рыбных хребтов у них в продаже не нашли.

В соседнем супермаркете хамса стоит 39р, килька 89,9р.

В прошлые года в «Рыбный четверг» в Севастополе можно было купить и барабульку, и мидии в створках.

Ольга Сурикова