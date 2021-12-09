Как в Севастополе проходит «Рыбный день». Фоторепортаж

Очереди и пустые витрины

В Севастополе сегодня, в четверг, можно купить рыбу со скидкой в рамках социальной программы «Рыбный день».

Однако ассортимент весьма ограничен.

На проспекте Октябрьской революции перед магазином «С моря на стол», который участвует в правительственной программе, очередь выстроилась еще с восьми утра, хотя открывается он с девяти.

В отдельной витрине была представлена барабуля по 190 рублей, ставрида по 150 рублей, килька по 50 рублей, кефаль по 150 рублей, окунь по 150 рублей.

Остальная продукция не отличалась социальными ценами. Часть покупателей из очереди осматривала витрины и уходила сразу.

А вот в магазине «Дом мидии», который находится на Правды, 28, и где анонсировались среди прочего мидии по 150 рублей, оказались с утра пустые витрины. А представленный акционный товар оказался черноморскими мидиями в створках. Еще и с ограничением не более двух килограмм в одни руки.

Ольга Сурикова