Погода в Севастополе 22 августа

Погода
22-08-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный ночью 5-10 м/с,

утром и днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 28…30°.

Фото: Елена Голос

