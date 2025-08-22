 В Севастополе водитель сбил подростка на электросамокате

22-08-2025

ДТП произошло накануне на ул.Героев Бреста, 29. 

По предварительной информации Госавтоинспекции, днем 75-летний водитель автомобиля «Хендай Гретта» сбил 15-летнего водителя электросамоката, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя