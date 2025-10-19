«Чистый город» на пороге своего юбилея: люди, технологии, чистота с точностью до минуты

Каждый город нашей страны красив по-своему, у каждого своя история, архитектура и традиции, и в этом многообразии Севастополь всегда был на особом счету. Город с особой героической летописью, основанный на берегах Черного моря, во все времена привлекал внимание людей, манил своей уникальной природой, особым климатом и как сейчас принято говорить экологической повесткой. Этот вопрос с каждым годом становится все более актуальным: многие предпочитают жить в экологически чистых городах, с минимальным содержанием вредных веществ в атмосфере. Чистота и экология становятся ключевыми факторами при выборе места жительства.

Ежегодно публикуются различные рейтинги экологически чистых, благоприятных для жизни городов. В них учитываются такие критерии, как качество воздуха, чистота воды, уровень озеленения, уровень промышленного загрязнения, организация вывоза и переработки отходов. Именно по этим критериям Севастополь по праву занимает первое место в рейтинге 15 самых чистых городов России. Севастопольцы с особой любовью и уважением относятся к своему городу, поэтому с ответственностью подходят к тому, каким будет наш город. Именно это стало идеологией создания в середине девяностых компании «Чистый город».



Сегодня «Чистый город» стоит на пороге своего юбилея. Их рабочий день начинается засветло, и как сами любят шутить сотрудники предприятия, работа «от заката до рассвета». Больше пятисот сотрудников коммунального предприятия, а это водители, уборщики территорий, логисты, диспетчеры, подсобные рабочие ежедневно решают важную задачу – освобождают город от мусора, главным образом бытового. Технологически идут в ногу со временем. Машины современные, подключены к системе ГЛОНАСС. Движение по установленным маршрутам – с точностью до минуты, над этим ежедневно работает группа логистики предприятия во главе с Алексеем Константиновичем Мухой. Ведь очистить надо больше 10 тысяч контейнеров для бытовых отходов, не говоря ещё о так называемых «лодках». Нарушение графика – не приемлемо.

Значимость своей работы сотрудники компании «Чистый город» прекрасно понимают. Здесь трудятся настоящие профессионалы. Есть уже и семейные династии: братья Худяковы, отец и сын Кравченко, муж и жена Сальниковы, семьи Пляшенник, Батраковых, мать и дочь Зубковы, мать и сын Крестовы, мать и дочь Светлана Селедкина и Александра Чабану. На предприятие, где и коллектив сплочённый, и с зарплатой всё в порядке, охотно идёт молодёжь. Наставники помогают начинающим водителям, слесарям погрузиться в профессию. «Чистый город» является одним из крупнейших налогоплательщиков в Севастополе. Активно участвует в его развитии. Предприятие, его руководство и сотрудники неоднократно поощрялись наградами Правительства города Севастополя, Законодательного собрания, районных муниципалитетов. Ирине Владимировне Панасюк присвоено звание «Заслуженный работник ЖКХ Севастополя». А фотография Ольги Геннадьевны Морозовой размещена на Доске почёта Ленинского района. Были отмечены профессионализм сотрудников предприятия, их добросовестный труд в сфере коммунального хозяйства города и значительный вклад в развитие отрасли.

Сегодня «Чистый город» активно помогает участникам СВО, тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Путь к Победе».

Андрей Соловьёв – начальник автобазы предприятия – стал победителем регионального этапа национальной премии «Человек труда» в номинации «Трудовое патриотическое воспитание» и в ближайшее время будет представлять наш город на всероссийском конкурсе. В его подчинении водители, механики, слесари, диспетчеры. В свободное время члены коллектива готовят машины для фронта: делают капитальный ремонт двигателей, выполняют кузовные работы. Как говорит заместитель директора по транспорту Сергей Павлович Черевко: «Нашему коллективу любая задача по плечу, мои ребята могут разобрать и собрать заново и БелАЗ и МАН». Команда – сплочённая.

Важной считают в коллективе ещё одну миссию. Ещё в прошлом году сотрудники «Чистого города» взяли под патронаж десять укрытий в районе улицы Горпищенко. За их состоянием следят, внутри регулярно моют и убирают. И это хороший показатель уровня социальной ответственности, для предприятия, задача которого ежедневно делать наш любимый город чище.

По мнению аналитиков, любовь к городу напрямую связан с субъективным ощущением счастья, поэтому сотрудники группы компаний «Чистый город» по-настоящему счастливые люди.

