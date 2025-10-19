В России сегодня отмечается День отца!

Это не профессиональный праздник, но сегодня мы отдаём должное тем, кто своей заботой, трудом и примером формирует будущее своих детей.

В поздравлении по случаю праздника вице-спикер Законодательного собрания Севастополя Илья Журавлёв отметил, что отцовская ответственность, терпение и любовь делают семьи крепкими, а нашу страну – сильной.

«Пусть ваше тепло, забота и мудрость всегда возвращаются к вам радостью, успехами и счастьем ваших детей!» – заявил политик.

Илья Журавлёв также напомнил, что ЛДПР всегда уделяла особое внимание поддержке российских мужчин и укреплению института отцовства. Среди значимых инициатив, предложенных партией: выплата стипендий для отцов-студентов – чтобы молодые мужчины могли продолжать учёбу и при этом активно участвовать в жизни семьи в важный период; кредитные каникулы для отцов новорождённых — полная отсрочка платежей по ипотеке и другим видам кредитов до шести месяцев после рождения или усыновления ребёнка; бюджетное обучение для студентов, ставших отцами – перевод с коммерческой формы на бесплатную, чтобы сохранить возможность получения образования и многое другое.

Андрей Крымский

