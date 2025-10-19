Над землей пролетит редкая гостья

Комета Lemmon пролетит рядом с Землей уже на следующей неделе. Во вторник, 21 октября, нас ждет зрелищное событие — самая яркая комета этой осени максимально сблизится с Землей.

Ученые говорят, что разглядеть комету C/2025 A6 (Lemmon) можно будет даже в простой бинокль, а если повезет с ясной погодой — то и невооруженным глазом.

Лучше всего она будет видна 26 октября. Ищите ее на вечернем небе под ковшом Большой Медведицы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города