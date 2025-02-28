На Доске почета Ленинского района разместили фото руководителя ООО «Предприятие Чистый город»

Ленинский район Севастополя отмечает 87 лет со дня основания. К этому событию обновили Доску почета района, где отметили самых заслуженных людей муниципалитета.

Среди тех, кого отметили, и имя Ольги Геннадьевны Морозовой — директора ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЧИСТЫЙ ГОРОД».

Ольга Морозова работает в «Чистом городе» уже 18 лет, а с 2015 года занимает пост директора. Она родилась и выросла в Севастополе. Получила высшее образование по специальности менеджер-экономист. А на предприятии проявила себя как талантливый руководитель, который умеет ставить цели и достигать их последовательными и логическими действиями.

Ольгу Морозову неоднократно награждали почетными грамотами, благодарностями от органов власти и местного самоуправления. Под ее руководством предприятие достигло высоких производственных показателей, не имеет задолженности по оплате налогов и сборов в госбюджет, а также по выплате заработной платы.

При этом стоит отметить, что «Чистый город» является одним из важнейших предприятий Севастополя. На нем лежит огромная ответственность за порядок и чистоту в городе. Работать нужно в любую погоду, без праздников и выходных. Самые разные задачи приходится решать оперативно и в тесном взаимодействии с городскими властями. Отдельная благодарность губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву за оказанную честь и возможность трудиться на благо города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города