Севастопольцы будут получать 20 литров бензина на семь дней

Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учёта и продажи топлива на городских АЗС.

Пока сервис запущен только на сети заправок «ТЭС».

Вы получаете персональный QR-код, который даёт право приобрести ❗️20 литров❗️топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода.

Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки.

✔️Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС «ТЭС» работать не будут.

✔️На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям, и так — в ротационном порядке.

✔️ Полученный вами QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе и на следующий день.

После того, как вы заправились и погасили QR-код, следующий QR-код для указанного вами автомобиля сервис позволит сгенерировать только через 7 календарных дней. Эта мера призвана обеспечить равный доступ к топливу максимальному количеству людей, а также избежать спекуляций, очередей и излишней суеты на заправках.

Один QR-код даёт право на разовую заправку объёмом до 20 литров. Пожалуйста, планируйте свои маршруты и поездки исходя из этого.

Алгоритм ваших действий сейчас ⬇️

1️⃣ Перейдите в бот в мессенджере Макс по следующей ссылке: https://max.ru/id9719010438_1_bot

2️⃣ Получите QR-код

3️⃣ Сохраните его на мобильном телефоне

4️⃣ Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map

5️⃣ На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой «контролер» для его гашения перед заправкой и последующей оплатой.

Завтра заправка для частных лиц по ранее купленным талонам «ТЭС» будет невозможна. По талонам смогут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Основная их масса будет заправляться с 6 до 9 утра, и по необходимости в течение дня на отдельных колонках на АЗС.

Если система будет работать некорректно, то её будут дорабатывать.