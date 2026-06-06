Севастопольцы будут получать 20 литров бензина на семь дней

Департамент цифрового развития совместно с IT-специалистами завершил разработку системы учёта и продажи топлива на городских АЗС.
Пока сервис запущен только на сети заправок «ТЭС».
Вы получаете персональный QR-код, который даёт право приобрести ❗️20 литров❗️топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода.
Количество доступных QR-кодов ежедневно будет соответствовать объёму топлива в свободной продаже на сутки.
✔️Полученный QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 текущего дня. В другое время АЗС «ТЭС» работать не будут.
✔️На следующий день возможность сгенерировать код будет предоставлена другим людям, и так — в ротационном порядке.
✔️ Полученный вами QR-код будет действовать до момента гашения на заправке, в том числе и на следующий день.
После того, как вы заправились и погасили QR-код, следующий QR-код для указанного вами автомобиля сервис позволит сгенерировать только через 7 календарных дней. Эта мера призвана обеспечить равный доступ к топливу максимальному количеству людей, а также избежать спекуляций, очередей и излишней суеты на заправках.
Один QR-код даёт право на разовую заправку объёмом до 20 литров. Пожалуйста, планируйте свои маршруты и поездки исходя из этого.
Алгоритм ваших действий сейчас ⬇️
1️⃣ Перейдите в бот в мессенджере Макс по следующей ссылке: https://max.ru/id9719010438_1_bot
2️⃣ Получите QR-код
3️⃣ Сохраните его на мобильном телефоне
4️⃣ Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе: https://fuel.sevtech.org/map
5️⃣ На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой «контролер» для его гашения перед заправкой и последующей оплатой.
Завтра заправка для частных лиц по ранее купленным талонам «ТЭС» будет невозможна. По талонам смогут заправляться только службы и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города. Основная их масса будет заправляться с 6 до 9 утра, и по необходимости в течение дня на отдельных колонках на АЗС.
Если система будет работать некорректно, то её будут дорабатывать.