Андрей Соловьев – начальник автобазы предприятия «Чистый город» стал победителем регионального этапа национальной премии «Человек труда» в номинации «Трудовое патриотическое воспитание»

В его подчинении сегодня работает порядка 150 человек. Это водители, механики, слесаря, диспетчерская служба.

«У меня все ребята правильные, все любят Родину. И трудятся на её благо», — сказал Андрей Соловьев корреспонденту Севкора.

Поддержать Андрея Григорьевича в торжественный момент пришел его коллектив. Также наградили победителей конкурса в номинациях «Молодой специалист» и «Лучший наставник».

Впереди участие в федеральном этапе премии.

Оксана Колесникова

