Чего хочет ребенок? Как подобрать секцию и кружок для детей

Сейчас при богатом выборе детских секций, как платных, так и бесплатных, родители сталкиваются с вопросом разностороннего развития своего ребенка и подбора для него кружков и дополнительных занятий.

Как рано?

Психологи рекомендуют отдавать ребенка на кружки в возрасте 5-6 лет. Это уже возраст, когда дети готовы учиться, слушать преподавателя и повторять «как надо». До этого малыш должен свободно самореализовываться: рисовать что-нибудь своё, петь и просто познавать мир с родителями.

В комментариях изданию «Севкор» педагог- психолог ГБДОУ «Детский сад 125» Оксана Младенова даже сделала акцент на нецелесообразности водить малышей в трехлетнем возрасте, а то и раньше, на разного рода «развивашки».

«Давайте оттолкнемся от задач возраста, а это активное познание мира через предметную деятельность и развитие сенсорных анализаторов (видеть, слышать, ощущать, чувствовать вкус), активно двигаться и говорить. Проводником в этот мир выступают мама и папа. Они формируют базовое чувство доверия к миру», — пояснила психолог.

Как помочь ребенку выбрать кружок?

Самая главная задача родителей на этапе дошкольного образования наблюдать за своим ребенком и научиться понимать, что ему интересно и чем бы он хотел заниматься, советует специалист.

О том, как выявить у ребенка склонность и талант к тому или иному «ремеслу» или искусству, «Севкор» поинтересовался и в департаменте образования и науки Севастополя. Замдиректора департамента Елена Андрус отметила, что «выявление склонностей и талантов у детей — это процесс, который требует внимательного наблюдения и участия родителей, педагогов и иногда специалистов».

Сейчас, разъяснили нам в департаменте, в системе дополнительного образования Севастополя на онлайн платформе представлены более 2,4 тысяч программ по развитию детей. Есть как краткосрочные (1-2 месяца), так и долгосрочные курсы, что позволяет ребенку попробовать разные направления за короткий период времени.

На помощь родителям и детям пришли онлайн-программы объемом 8-10 часов. Например, Малая академия наук и Станция юных техников предоставляют записанные видеоуроки и тестовые задания. После прохождения курса ребенок получает сертификат, что может быть индикатором его интереса и способностей.

Елена Андрус также посоветовала родителям наблюдать за тем, чем ребенок интересуется в свободное время, что вызывает у него энтузиазм. И не стесняться обращаться к педагогам в школах или центрах допобразования, которые могут провести оценку способностей ребенка.

Как часто ребенок может менять секции?

Наверное, каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда ребенок сначала с азартом чем-то увлекается, а спустя несколько занятий говорит, что ему не нравится ходить в выбранную секцию.

С чисто формальной точки зрения в департаменте образования «Севкору» ответили, что система ПФДО в Севастополе позволяет гибко менять секции, но с некоторыми ограничениями:

Ребенок может одновременно быть записан на три программы: две бюджетные (бесплатные) и одну сертифицированную (оплачиваемую сертификатом). Если ученик хочет поменять секцию, он может отказаться от одной программы и записаться на другую.

При этом не стоит забывать и о краткосрочных программах, которые специально разработаны так, чтобы ребята могли попробовать разные направления. Например, краткосрочные курсы, рассчитанные на один-два месяца, позволяют менять секции несколько раз в год без потери средств сертификата.

А вот психологи советуют родителям дошкольников, в первую очередь, не навязывать свое мнение и отталкиваться от темперамента ребенка и его физических способностей. Заставлять малыша идти туда, куда вы считаете нужным, может стать серьезной ошибкой, которая травмирует его психику.

Наш собеседник психолог-педагог Оксана Младенова отметила, что цель посещения секций в дошкольного возрасте — показать ребёнку многообразие видов деятельности, из которых он может выбирать то, что ему интересно, не навязывая личные предпочтения родителей.

Если же малыш в какой-то момент резко передумал ходить на кружок, важно поговорить с ним, выяснить причины, почему не хочет, что вызывает затруднения, и только потом принимать решение, рекомендует психолог.

«Помните, что в детском возрасте интерес — двигатель развития», — подчеркнула она.

Где грань между дисциплиной и принуждением?

Но есть случаи, когда у детей выявляют талант, педагоги уже видят будущие успехи «звездочки», а ребенок наотрез отказывается идти на занятия или тренировки. Тут на помощь должны прийти и педагоги, чтобы рассказать и показать своему воспитаннику, каков будет результат его трудов, кем он может стать и какие награды его ждут. И, возможно, на каком-то этапе снизить ребенку нагрузку, чтобы он смог перевести дух и получить удовольствие от занятий. Такие рекомендации дают тренера по бальным танцам, когда дети устают от интенсивных тренировок и, буквально, накануне выступлений хотят всё бросить.

Но ребенок в любом случае должен быть приучен к дисциплине. А вот где грань между дисциплиной и принуждением, «Севкору» помогла разобраться психолог. Оксана Младенова отметила, что дисциплина – это правила, принятые в семье, следуя которым ребёнок учиться жить, принимая границы дозволенного, у него развивается навыки волевой саморегуляции. А вот уже давление, основанное на угрозе, страхе и ограничении выбора является, по ее мнению, недопустимым принуждением.

Здесь уже родители переходят грань между свободным выбором и насилием.

В департаменте образования на вопрос «Севкора», нужно ли заставлять ребенка ходить на секцию, если он не хочет, подчеркнули, принуждение к посещению секций противоречит принципам допобразования и может навредить интересам ребенка.

«Родители иногда сообщают о случаях, когда их детей автоматически записывали на кружки без согласия. Это приводит к тому, что ребенок теряет интерес к дополнительному образованию в целом и воспринимает его, скорее, как наказание», — рассказала «Севкору» замдиректора департамента образования о конкретных минусах принуждения детей.

Вместо этого Елена Андрус рекомендуется обсудить с ребенком причины его нежелания посещать секции. Возможно, проблема в педагоге или формате занятий. Всегда можно попробовать другое направление, которое заинтересует мальчика или девочку. А лучшей мотивацией пусть станет наличие уважения к личности ребенка.

«Главный вопрос, который стоит задать себе родителю: «Я делаю это для его развития или для своего спокойствия или удовлетворения своих амбиций?» Ответ на него поможет найти верный путь», — подсказали в депобразования.

Насколько одновременно можно ходить кружков?

Все специалисты и психологи едины во мнении, что всестороннее развитие ребенка — это хорошо и правильно. Но оно должно идти рука об руку с заботой о его физическом и психологическом здоровье!

Собеседник «Севкора» Оксана Младенова подчеркивает, что важно понимать, для чего ваш ребёнок посещает кружок и какие навыки вы хотите развить. Так, например, в ИЗО — студии научиться рисовать, а в спортивной секции — развиваться физически и учиться взаимодействовать в команде. Она добавила, что нервная система ребёнка находится в процессе созревания, и он быстро устаёт, поэтому не нужно его перегружать. Следите за состоянием и настроением своего малыша: вялый, сонный и уставший он обязательно потеряет инициативу и интерес к жизни.

И не надо стараться занять все свободное время своего чада образованием и развитием, у ребенка, обязательно должно быть свободное время.

«Это очень ценный ресурс. Не обесценивайте его, именно тогда он ищет и понимает, что нравиться именно ему, что интересно. Именно это время — познания своего внутреннего мира», — заключила психолог.

Читайте также интервью с директором ДДЮТ, может оно поможет вам тоже определиться с выбором кружков для детей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова