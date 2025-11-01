Сколько детей родилось в Севастополе в октябре

01-11-2025

Роддом №2 Севастополя озвучил чудесную статистику за октябрь 

В октябре в Севастополе на свет появились 292 малыша:
158 мальчиков , 134 девочки и 3 двойни.

Самый крупный — 4 870 г
Самый маленький — 780 г

В сентябре родились 313 малышей.

Ольга Сурикова