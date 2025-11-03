Погода в Севастополе 3 ноября

Погода
03-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+9°,

днем +17…+19°.

Температура воды в море 14-15°.

