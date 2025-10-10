История Дворца пионеров детского и юношеского творчества, которую создают его ученики и педагоги

Интервью с директором

Вот уже более века севастопольский Приморский бульвар украшает великолепное здание Дворца детского и юношеского творчества, а тон творческой жизни Севастополя задают его воспитанники. Но все ли знают, чем живёт его коллектив? И почему стоит привести своих детей сюда, а не в разрекламированную коммерческую секцию, и не мешают ли занятиям столетние призраки? Эти и многие другие вопросы мы задали директору ГБОУ ДО «ДДЮТ» Александру Осокину.

Он руководит коллективом десять лет, а до этого служил на флоте, работал с детьми в Детской морской флотилии. При нем количество направлений обучения в ДДЮТ увеличилось с тридцати пяти до сорока одного. Эти направления, по словам А. Осокина, педагоги предлагали сами. А руководителю приходилось изыскивать средства и помещения для нового кружка. Так, относительно недавно во дворце стало возможным заниматься детским КВНом и стендапом, обучаться нанесению сценического грима и художественному слову, а еще среди необычных направлений — школа юных игротехников, где детей учат… правильно играть во дворе. Открыта школа «Роста», где ребята обучаются самоуправлению, развитию себя как личности, и они посещают занятия с удовольствием, это особенно привлекает тех, кто решил связать свою жизнь с педагогикой.

Кадры решают всё!

В ДДЮТ работают семьдесят три педагога. Штат полностью укомплектован, а это при нынешнем дефиците кадров редкость для Севастополя. Как рассказал руководитель, в прошлом кто-то из них был музыкантом, кто-то актером. Приходят в коллектив и молодые специалисты. Педагоги здесь проходят особую подготовку, потому они своим примером и даже внешним видом вдохновляют и настраивают учеников на творчество. Бывают ситуации, когда приходится бороться за свои кадры: другие детские школы и клубы нередко пытаются переманить набравшихся опыта специалистов. Но уходит все-таки один из десяти.

«Мы стараемся организовать работу так, чтобы у нас никто не был обижен. При средней зарплате по отрасли, которую мы должны обеспечить (53-54 тысячи рублей), в нашем коллективе работники получают по 65 тысяч», — делится А. Осокин, добавляя, что при этом не имеет ничего против, если его педагоги находят вторую работу и у них получается совмещать. И директор уже подсчитывает, какие премии он сможет выплатить в конце года работникам своего большого коллектива, в том числе и техперсоналу. За год удалось сэкономить три миллиона.

Чем отличается преподавание в ДДЮТ от другого детского кружка?

Конечно, каждый родитель, выбирающий, куда отвести ребенка, в ДЮК на районе, платную секцию или в ДДЮТ, пытается найти ответ на вопрос, в чем принципиальная разница.

«У нас сложилась система воспитания. В этом году мы отпраздновали столетие со дня основания, и за эти годы нас появились замечательные традиции. Так, мы начинаем знакомство ребят с коллективом с того, что рассказываем им историю Дворца пионеров, о том, как здесь в ещё в 20-х годах прошлого века занимались дети».

Идет постоянный обмен накопленным опытом и методиками с другими коллективами, госуниверситетами, детскими организациями Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Хабаровска, Херсона. Преподаватели участвуют в конкурсах педагогических работников.

Чтобы дети почувствовали здесь свою значимость, приобретали лидерские качества, создана школа самоуправления — Старостат. Она объединяет лидеров коллективов, которых избирают сами дети в своих организациях. От них, добавил Александр Александрович, порой исходят очень рациональные предложения и пожелания, дельные советы по управлению и проведению мероприятий. Сюда ребята приходят не просто на занятия в кружки — здесь они живут полноценной, насыщенной жизнью большого коллектива.

«В начале работы я поражался, когда приезжал сюда утром, в воскресенье. В 8 часов царит тишина, в 9 начинают раздаваться голоса, где-то в полдесятого затопали ноги — и пошла жизнь. Каждый день с 9 утра до 20 вечера у нас кто-то занимается. Есть воспитанники, которые приходят прямо из школы с дневником, с конспектами, обедают в буфете, делают уроки и потом — на занятия», — делится с нами А.А. Осокин.

Пойти в ДДЮТ или в музыкальную школу?

Руководитель отвечает, не задумываясь: «К нам, конечно! Музыкальная школа платная, а у нас бесплатно». А еще родителям не нужно покупать музыкальные инструменты, у нас дети занимаются на инструментах, приобретенных Дворцом. На эти цели несколько лет назад из президентского гранта был потрачен 21 миллион. Коллекцию инструментов пополнили настолько, что в этом году удалось списать пять старых пианино. А оркестр русских народных инструментов «Садко» ДДЮТ в прошлом году получил грант в размере 400 тысяч рублей и приобрёл два новых аккордеона.

Еще одним плюсом является участие музыкальных коллективов в конкурсах в Ярославле и Санкт- Петербурге за счет государственных средств. Пусть такое бывает не часто, но по крайней мере статус обучения в этом учреждении дает право претендовать на бюджетное финансирование.

Где брать костюмы танцевальным коллективам?

В костюмерной сейчас насчитывается около 14 тысяч костюмов. «У нас есть русские, татарские, украинские, белорусские костюмы. Это все я считаю достоянием нашего Дворца. — рассказал наш собеседник, — Запасы пополняются благодаря помощи родителей воспитанников, за что хочу им выразить огромную признательность. Кроме того, за счет средств учреждения была пошита обувь для образцового хореографического ансамбля «Калейдоскоп».

«С детей и молодожёнов денег не берем…»

Возвращаясь к вопросу о финансировании, мы поинтересовались тем, как часто сам Дворец участвует в конкурсах, получает ли гранты и есть ли у организации возможность самообеспечения.

Музыкальные и творческие коллективы, участвуя во всероссийских конкурсах, нередко получают денежные призы. Так, хор «Жаворонки» получил в качестве призовых 300 тысяч в конкурсе «Крылатый ветер», благодаря чему студия коллектива была обновлена. Что касается заработка самого Дворца, то до СВО летом перед зданием устанавливалась переносная сцена, выступали коллективы Московской филармонии, проводился фестиваль, и за три дня аренды удалось выручить 80 тысяч рублей. 50 тысяч рублей за аренду зрительного зала тогда заплатил Илья Резник, который проводил у нас конкурс талантов. Столичный проект «История в лицах», который принял ДДЮТ, принес еще 50 тысяч, на них было закуплено 30 мольбертов. От работающего в здании буфета, который платит аренду, средства тоже поступают в резервный фонд бюджета. К слову, благодаря этому после «шторма века», который нанёс немалый ущерб городским строениям, удалось довольно быстро восстановить пострадавшую крышу дворца.

Уникальное историческое здание привлекает и мастеров кино. «Мы используем их потенциал. Где-то произвели небольшой ремонт. А съёмки фильма «Крым» позволили отремонтировать стеклопакеты, пошить одежду для коллектива, к тому же командой режиссёра и продюсера Алексея Пиманова коллективу был подарен баян. Сибирская кинокомпания помогла сделать звукоизоляцию в кабинете эстрадно-симфонического оркестра», — делится руководитель своими историями пополнения бюджета.

А вот со свадеб А. Осокин принципиально денег не берет. Говорит, практически каждый день приходят молодожены и просятся на фотосессию в здании. Им никогда не отказывают и бесплатно приглашают внутрь: «С детей и молодожёнов денег не берем».

Где теряет прибыль и полезные квадратные метры ДДЮТ?

По подсчетам работников ДДЮТ, у них сейчас занимается 4200 детей. И сорок процентов из них – это подростки, ребята, которые в самом сложном возрасте выбирают вместо улицы занятия в творческих коллективах. Дворец мог бы принять еще 2600 ребят, но это вопрос дальнейшей перспективы. Нашим коллегам, Театру танца имени Елизарова вот уже несколько лет обещают новое здание, в котором они бы смогли развернуться и стать новой культурной площадкой горда. Пока же они ютятся в левом крыле здания ДДЮТ. Новоселье Театра Елизарова позволило бы и Дворцу увеличить кружковую сеть, но пока это только один из проектов правительства Севастополя. Директор ДДЮТ собирает коммерческие предложения относительно того, сколько будет стоить научно-проектная документация для капитального ремонта Дворца. Один из проектировщиков оценил его на следующий год в 78 миллионов рублей.

Однако Александр Осокин в то же время опасается возможного ремонта. «Если он начнется, куда выселить 4200 детей? Занятия тогда придётся остановить. Я обращаюсь к «Севнаследию» с просьбой делать ремонт не всего здания сразу, а постепенно. Мы с этим справимся. В тесноте, как говорится, да не в обиде. А «Севнаследие» возражает. В городе, однако, уже есть печальный опыт с несколькими историческими объектами, пережившими затяжной ремонт,» — делится своими тревогами руководитель.

Во время обсуждения судьбы Дворца пионеров мы не могли не поинтересоваться, не претендуют ли призраки на старинные квадратные метры и не донимают ли педагогов и воспитанников голоса из прошлого. Осокин отметил, что ему рассказывали бывшие работники о неких странных звуках. «Я слушал эти рассказы и не перебивал. Но я скажу прямо: для меня это прежде всего знаковое здание, построенное в 1914 году, история которого нам очень дорога. Я материалист. А в здании вечерами не бывает страшно ещё и потому, что здесь постоянно кто-то репетирует: снизу, сверху, ты постоянно находишься в шуме», — с юмором заключает он.

Не стоит искать в здании также проходов к подземному городу: их засыпали в послевоенное время, чтобы лишить возможности «диггеров» проникать в центр города.

Ольга Сурикова