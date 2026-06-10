Сегодня на АЗС «ТЭС» в Севастополе продажа топлива будет ТОЛЬКО по QR-кодам

С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня).

Если вы получили код вечером в субботу и воскресенье и по каким-то причинам не успели ими воспользоваться — код уже аннулирован, ехать на заправку и стоять в очереди нет смысла.

Заправки «ТЭС» будут работать до 21 часа. Действует ограничение в 20 литров.

Прежде чем ехать на заправку, проверьте доступность топлива на ресурсе

https://fuel.sevtech.org/map

Остатки показываются динамично, в процентах. Если вы видите, что нужная марка топлива почти закончилась, выбирайте другую АЗС.

На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой «контролер» для его гашения перед заправкой и последующей оплатой.

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